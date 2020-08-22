Дипломат: Это кажется что Путин горой за Лукашенко, но нет

22.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украина действует топорно в отношении Белоруссии, пытаясь следовать курсу западных покровителей Киева. А вот Кремль играет более тонко, сохраняя отношения с Александром Лукашенко, несмотря на все его антироссийские выпады во время избирательной кампании.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, экс-спикер МИД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат подчеркнул, что Киев поспешил отозвать своего посла из Минска после скандала с избиением ОМОНом противников Лукашенко.

«В чем интерес Украины? Сохранить Белоруссию в качестве партнера, страны, с которой у нас все эти годы были хорошие торгово-экономические связи и политические отношения.

У меня нет сомнений в профессионализме нашего посла Игоря Кизима. Пусть президенту или Ермаку объяснят, какие есть риски, чтобы не наломать дров.

Давайте обратим внимание на позицию РФ – Москва заняла очень осторожную позицию. Это кажется что Путин горой за Лукашенко, но нет, хотя они созваниваются», – сказал Волошин.

Он пояснил, что даже демонстративное непризнание соседями итогов выборов вряд ли заставит Лукашенко добровольно уйти в отставку. «Даже если не признавать выборы, Лукашенко остается главой государства», – сказал Волошин.

Ранее МИД Украины впервые в истории отозвал своего посла в Беларуси. Посол Игорь Кизим вызван «на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности», а также для «выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов», как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, решение принято «исключительно из-за недопустимых действий Минска».