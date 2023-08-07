Дипломат-евроинтегратор прозрел: «Молдова – не суверенная страна, Запад превратил нас в колонию»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова не является самостоятельным игроком во внешней политике. Она – маленький винтик в противостоянии между Россией и Западом, и Кишинев делает сейчас абсолютно всё, что ему говорят из Брюсселя, Бухареста и Вашингтона.

Это мнение высказал в интервью телеканалу Orizont TV политический аналитик, бывший замминистра иностранных дел Республики Молдова Валерий Осталеп.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Эксперт иронично ответил на слова своего оппонента, румыно-униониста Анатола Цэрану, о том, что Приднестровье не самостоятельно в своих действиях.

«А Кишинёв – самостоятельная единица? Это Кишинёв что-то решает? Не из Брюсселя, из Вашингтона, из Бухареста нам говорят, что надо делать?», – задался вопросом Осталеп.

По мнению бывшего замглавы внешнеполитического ведомства Молдовы, у правительства Санду нет успехов в процессе евроинтеграции. Запад, по его словам, говорит об успехах только потому, что заинтересован в лояльности Молдовы на фоне своего противостояния с Россией.

«Коллективный Запад сейчас борется всеми доступными методами с Россией. Надо посмотреть на карту и понять, что для Запада значит Молдова. Помните, шесть лет назад, как снег на голову, здесь появилось восемь американских адмиралов? Никогда не были и вдруг появились. Запад, смотря на карту, не может себе позволить в этой геополитической игре, чтобы Молдова была нейтральной, или ещё хуже, чтобы она занимала какую-то другую сторону, нежели Запад», – отметил Осталеп.

Аналитик обратил внимание на то, что в ходе заседания, проведенного ранее вице-спикером парламента Михаилом Попшоем и посвященного расследованию убийства в Приднестровском регионе лидера местной Компартии Олега Хоржана, принимал участие среди прочего иностранный советник.

По словам Осталепа, руководство Молдовы не скрывает, что придерживается шовинистических, русофобских взглядов.

«Им нравится то, что говорит врач в Республиканской клинической больнице пациенту о русском языке и о русских. Они не критикуют его. В любой цивилизованной стране, в той же Германии, он в тюрьме бы уже сидел, не то, чтобы не практиковал. А любой вплоть до канцлера ФРГ, уже бы извинился за то, что такой человек попал в систему здравоохранения. А у нас власть отмалчивается. Хотя это неприкрытый нацизм и нарушение директив не только Евросоюза, но и Совета Европы. Сколько мы конвенций подписали в этой области, но им – плевать. Этот примитивизм поощряется. Им кажется, что это хорошо. Но в итоге это приведет к разделению общества, и к росту ненависти друг другу», – заявил экс-замминистра.

По словам аналитика, Молдова больше не является суверенным государством.

«Мы для них – провинция, и они играют нами как пешками. Я за суверенитет. Как гражданин Молдовы, который здесь живет, и другого паспорта у меня нет, я выражаю своё недовольство, что нас колонизирует. Я не притворяюсь, что это называется европейской интеграцией. Это никакие не успехи, а продвижение колонизации», – подчеркнул Осталеп.

Стоит отметить, что Осталеп был одним из тех, кто начинал процесс евроинтеграции Молдовы. Ещё в 2005 году он занимался организацией в Кишинёве саммита ГУАМ, в котором принимали участие президенты Украины (Виктор Ющенко), Грузии (Михаил Саакашвили) и Румынии (Траян Бэсеску).

В 2020 году Осталеп способствовал победе Майи Санду на выборах, нещадно критикуя Игоря Додона, к которому испытывает личную неприязнь, во время избирательной кампании, и даже соглашался с мнением активного пропагандиста евроинтеграции Владислава Кульминского.