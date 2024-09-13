Дипломат из Анкары на Атлантическом совете: Турция блюдет нейтралитет и конвенцию Монтрё –

Елена Острякова.  
13.09.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Турция, Украина


Турция перекрыла черноморские проливы для всех военных кораблей через три дня после начала СВО России на Украине.

Об этом турецкий дипломат Басат Озтюрк заявил на конференции в Атлантической совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция перекрыла черноморские проливы для всех военных кораблей через три дня после начала СВО...

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«Это следует понимать так, что мы при любых обстоятельствах самым объективным и эффективным образом готовы выполнять конвенцию Монтрё. Поэтому мы не принимаем ничью сторону и не вмешиваемся, ни коим образом не нарушая хрупкий стратегический балланс,который конвенция Монтрё установила в черноморском регионе», – сказал Озтюрк.

Он подчеркнул, что Турция настаивает на дипломатических методах разрешения украинского конфликта.

Действующая с 1936 года конвенция Монтрё ограничивает пребывание кораблей НАТО в Черном море 21 сутками.

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