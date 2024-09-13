Дипломат из Анкары на Атлантическом совете: Турция блюдет нейтралитет и конвенцию Монтрё –
Турция перекрыла черноморские проливы для всех военных кораблей через три дня после начала СВО России на Украине.
Об этом турецкий дипломат Басат Озтюрк заявил на конференции в Атлантической совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это следует понимать так, что мы при любых обстоятельствах самым объективным и эффективным образом готовы выполнять конвенцию Монтрё. Поэтому мы не принимаем ничью сторону и не вмешиваемся, ни коим образом не нарушая хрупкий стратегический балланс,который конвенция Монтрё установила в черноморском регионе», – сказал Озтюрк.
Он подчеркнул, что Турция настаивает на дипломатических методах разрешения украинского конфликта.
Действующая с 1936 года конвенция Монтрё ограничивает пребывание кораблей НАТО в Черном море 21 сутками.
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