Дипломат, курировавшая Ющенко и Саакашвили, станет послом США в Минске

21.04.2020, Москва, Елена Острякова

Джули Фишер станет послом США в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннеси на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Беларуси», – говорится в сообщении.

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Джули Фишер является заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Западной Европы и ЕС. В 2011-2013 гг. она была представлена международному штабу НАТО в качестве заместителя директора частного офиса, где освещала дела Северной Америки, Прибалтики. Она также работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.

Сообщения о возможном назначении Фишер послом в Белоруссию появились в американских СМИ в феврале сразу после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео. Судя по всему, он согласовал эту кандидатуру с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

О восстановлении диппредставительства между США и Белоруссией на уровне послов было объявлено еще в сентябре 2019 года.

Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.

Как заявила представительница Freedom House Софья Орлоски, расширение штата американского посольства в Минске позволит увеличить финансовую помощь неправительственным организациям, традиционно работающим против белорусских властей и идеи интеграции с Россией.