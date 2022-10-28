Дипломат на львовском ТВ: Война не с Путиным, а со всеми русскими

28.10.2022  08:57 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

После поражения в войне украинцы не должны позволить возрождение русской нации.

Об этом говорили участники эфира на львовском телеканале NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После поражения в войне украинцы не должны позволить возрождение русской нации. Об этом говорили...

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«Даже с выходом на государственные границы Украины у нас возникнет вопрос – а что дальше? Или дальше придёт новый Кириенко, и российская нация будет обижена, как сербская нация, готовиться очередные 10 или 15 лет к следующей агрессии. И что мы должны в этом вопросе делать?

Тут больше философских вопросов, вопросов стратегических, дальновидных, которым нужно искать срочно ответы. Потому что коллективный Запад тоже не знает, что делать с РФ», – сказал львовский военный эксперт Игорь Козий.

В свою очередь, экс-посол Украины в США Валерий Чалый согласился, что одной победой над российской властью Украина ничего не добьётся.

«Без депутинизации, дефашизации России ничего не выйдет. Мало деоккупировать территорию Украины, мало выйти на наши границы. Нужно понимать, что эта опасная группа людей, и то, что мы воюем не против Путина, а мы воюем против России, против русских.

Эта война украинско-российская не только между властями, это война между народами. Это то, к чему довёл мир Путин. Нам в этой войне придётся побеждать, и побеждать надо тем, чтобы Россия навсегда была лишена любой возможности дальше диктовать свои условия», – добавил Чалый.

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