Дипломат: «НАТО разоружило боснийских сербов и смотрит, как вооружаются бошняки»

Руководитель представительства Республики Сербской в России Душко Перович рассказал, что боснийские сербы усилиями Запада практически беззащитны перед лицом военной агрессии соседей.

Об этом дипломат и супруг российской телеведущей Екатерины Андреевой рассказал радио «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе эфира ведущий авторской программы «Дело принципа» политолог, автор проекта «Балканист» Олег Бондаренко поинтересовался у гостя, есть ли у Республики Сербской какие-либо паравоенные образования.

«Паравоенных образований у Республики Сербской нет, – ответил Перович. – Они были разоружены еще тогда [в конце 90-х], все оружие было передано под контроль EUFOR, так они называются, но на самом деле это НАТО, которое имеют три или четыре базы в Боснии и Герцеговине. И когда нам говорят, мол, у вас нет НАТО…. Да НАТО здесь находится! Было полное разоружение. Излишек было велено запереть на ключ, либо продать, а все остальное было передано боснийской армии, той самой «совместной». Единственное что есть [у РС] – полиция. И одно подразделение спецназа по борьбе с терроризмом, и жандармерия, как резервный состав. Все. Но у них только пистолеты и автоматы, у них нет танков, нет ракет, самолетов».

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На резонный вопрос Бондаренко, что если, не дай бог, снова возникнет обострение , прольется кровь, и сербы в Боснии будут нуждаться в защите, придет ли на помощь Белград, гость передачи ответил так:

«Белграду задайте этот вопрос….Не могу судить, я не политик. Там в Боснии все под наблюдением НАТО. Даже если ты найдешь пистолет, который не зарегистрирован, сразу же прибегут полицейские НАТО, отнимут и прочее. Кстати есть информация, что вторая часть [бошняки] вооружилась, и их лидер Бакир Изетбегович не скрывает этого, он иногда даже явно угрожает [сербам].

Но Запад на это не реагирует вообще, что у них есть и пушки, и ракеты, и гранатометы, и еще много чего. И когда ему [Изетбеговичу] сказали «Вы этим отпугиваете инвесторов», он ответил такой фразой: «Пусть подождут». Запад на это молчит. Если бы Милорад Додик такое сказал, его бы сразу же арестовали, отправив десант. А с той стороны идут открытые угрозы», – заявил Перович.