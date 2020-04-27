Дипломат: Никакого саммита! Киев опять будет сучить ножкой

27.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Учитывая нежелание Киева выполнять договоренности после прошлой встречи в Париже, предстоящие переговоры в формате видеоконференции глав МИД стран нормандской четвёрки будут совершенно бессмысленными.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально вчера Лавров рассказывает, что 30 апреля будет встреча нормандского формата и очень точно говорит: «Украина капризничает». Это такая уступка со стороны России: ладно, французы и немцы просят, хорошо, я приеду, сядем поговорим, но смысл туда ехать? Сейчас вы опять приедете, будете сучить ножкой: саммит хочу, хочу саммит! Вам внятно говорят: есть решение саммита, который был в Париже, семь пунктов – шесть с половиной не выполнено. Какой саммит, о чём вы будете договариваться?

Вы что, прекратили стрельбу, вы отвели войска? Вы открыли КПВВ, вы приняли закон об особом статусе и внесли его в Конституцию? Вы не сделали из этого ничего, ездите вместо этого по Европе как попрошайка и выпрашиваете что-то себе», – заявил Мирошник.

«Вам говорят: садитесь и договаривайтесь. Каждые две недели в Минске идёт заседание, вы приезжаете, начинаете ныть, рассказывать, что сегодня мы согласны на эту зону разведения. На следующий раз вы приезжаете, говорите: нет, нам не подходит, не нравится зона, мы хотим другую. Через раз приезжают – опять что-то не устраивает. Говорю, хорошо, давайте КПВВ открывать – а мы не готовы прекратить стрелять. Дайте туда строителей запустить, чтобы они хотя бы померяли и построили переходы, вы же не против открыт КПВВ – да, мы не против. Но, нет, мы не можем», – рассказал представитель ЛНР.

«Так что вы можете вообще? Можете взять очередного афериста, привезти и назначить вице-премьером? Господа, на ярмарке двум паяцам делать нечего, они толкаться будут. Вы правда думаете, что Зеленский сможет управлять Саакашвили? Да он его три раза пережуёт и выплюнет. Человек, который международный аферист и авантюрист – вы думаете, что Зеленский, который вообще год существует в политике [что-то сделает?] Он ничего не понимает и не знает, как действовать» – добавил Мирошник.