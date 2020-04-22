Дипломат объяснил, как Зеленский превратился в кровавого убийцу

22.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Если президент Украины Владимир Зеленский в начале каденции с, имея колоссальную поддержку, не смог взять реальную власть, то было бы странно рассчитывать на то, что он возьмёт её сейчас, имея вдвое меньший рейтинг.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Василь, я вам настоятельно рекомендую отвыкать от формулировки «Зеленский – президент мира», настоятельнейшим образом, – обратился дипломат к украинскому эксперту Василию Вакарова. – Во-первых, это президент кровавый, президент войны. На его руках 150 жертв, произошедших в его правление. 150 человек на Донбассе, которые стали жертвами в то время, когда Зеленский был президентом. Это тот президент, который сказал «Я остановлю войну, я отдам приказ, чтобы перестать стрелять» и не сделал ничего».

«Разница год назад и сейчас: год назад люди, жившие на большом Донбассе – и на той, и на другой стороне, надеялись, что этот президент, в отличие от Порошенко, будет с ними разговаривать, и он будет разговаривать о мире. И он сделал всё с точностью до наоборот. Он стал таким же Порошенко, и сегодня, если он с 77 процентами не смог взять власть, то вы думаете, он возьмёт с сорока или тридцатью, которые будут дальше и дальше?

То есть он – президент-ноль. Он президент, которые не смог реализовать ни себя, ни те обещания, с которыми он пришёл, и не смог вернуть мир на Украину и спасти тех людей, которые пострадали и погибли за этот год», – добавил Мирошник.