Дипломат: От Белграда требуют порвать с Россией в ущерб сербским интересам

Запад пытается сорвать авиасообщение между Белградом и Москвой при помощи ложных звонков о минировании каждого рейса.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Невероятное давление, бесцеремонное, хамское. Каждый рейс задерживается на 4-5 часов из-за угроз. Расчет на то, что рейсы прекратятся. Но они не прекращаются», – сказал дипломат.

Кроме того, по его словам, Запад давит на президента Сербии Александра Вучича, вынуждая его разорвать отношения с Россией.

«Этот вопрос висит в воздухе, хотя причин и предпосылок я не вижу. Конечно, есть шаги со стороны Белграда, когда это давление удалось. Из-за давления, а не из-за внутреннего согласия, Сербия проголосовала за резолюцию ООН про осуждение «агрессии» России. В повестке бесед высшего сербского руководства с Западом первый пункт – прекратите сотрудничество с Россией.

И отговорки по поводу того, как компенсировать ущерб в энергетике. Говорится: это не ваше дело, главное сделайте то, что от вас требуется, а дальше мы все решим. Все в Сербии понимают, что Западу нет никакого дела до благосостояния сербского народа.», – сказал Боцан-Харченко.