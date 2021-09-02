Дипломат: От деклараций о дружбе Москва и Минск переходят к реальной интеграции

02.09.2021 09:12 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Пакет из 28 российско-белорусских интеграционных союзных программ полностью готов к принятию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на источники, знакомые с ходом соответствующих переговоров, пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что главы правительств двух стран, Михаил Мишустин и Роман Головченко, планируют подписать документы 10 сентября, когда в в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства, но обязательными к исполнению они станут после утверждения президентами.

«Все в высокой степени готовности. Противоречий нет», — уверяет собеседник в белорусских госструктурах.

Похожим образом ситуацию комментируют и с российской стороны. Источники издания говорят, что согласованы и сами программы, и даже проект совместного заявления глав правительств двух стран, который будет опубликован 10 сентября. Также утверждается, что 9 сентября президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут финальное обсуждение документа и «благословят» правительства на подписание.

«Дальше процедура следующая. Председательствующий сейчас в Совмине российский премьер Мишустин подпишет, а его белорусский коллега Головченко завизирует постановление об одобрении программ. Также будет принят проект декрета уже Высшего госсовета (ВГС), которым союзные программы утверждаются уже на уровне президентов двух стран. Декрет как председатель ВГС подпишет Александр Лукашенко, а завизирует Владимир Путин», – пишет газета.

В то же время дата проведения заседания ВГС пока не назначена, но источники говорят о поздней осени.

Отмечается, что с союзные программы предполагают интеграцию экономик двух стран, включая создание единого рынка нефти и газа и унификацию налоговой и таможенной систем.

Самыми проблемными были нефтегазовые вопросы и налоговая сфера, но и в Минске, и в Москве утверждают, что все удалось решить. Правда, и по словам собеседников с белорусской и российской сторон, тема цены на российский газ для Белоруссии и тарифа на его транзит по белорусской территории вынесена за скобки и не обсуждается в контексте принятия союзных программ, а займутся этим профильные компании.

Как только ВГС примет декрет, утверждающий союзные программы, они станут юридически обязывающим документом, сказали изданию в постоянном комитете Союзного государства.

А российский дипломатический источник подчеркнул, что союзные программы очерчивают контур интеграции и являются руководством к действию.

«Ведомства примут планы реализации программ по своим направлениям, определят, какие соглашения нужно подготовить и какие принять внутренние нормативные акты. Возможно, понадобятся законодательные изменения, которыми займутся парламенты двух стран», – сказал дипломат.

«Это первый документ, который переводит российско-белорусские отношения из плоскости деклараций о вечной дружбе в плоскость конкретных мер по сближению экономик наших стран», – уточняет источник.

Он убежден, что за экономикой в какой-то момент последует и политика и напоминает, что ЕС начинался с экономики, а закончился Шенгеном, совместным МИДом и парламентом.