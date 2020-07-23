Дипломат: После отставки Зеленского на Украину зайдет северный сосед

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский долго не продержится на своем посту, но его отставка чревата плохими последствиями для страны.

Об этом в эфире 4 канала заявил украинский дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, возможен еще вариант возникновения военной диктатуры, но на сегодняшний день в стране нет фигуры, способной стать диктатором.

«При сохранении нынешней ситуации, я не вижу, чтобы нынешний президент добыл каденцию полную. А дальше у нас есть несколько вариантов действий. Вариант первый – это когда президента как института вообще не будет…

Второе – если в среде военных появится диктатор и он себя проявит. Нет такого, слава богу, потому что это очень заманчивый шанс, причем вы знаете сторонников во всех лагерях, которые побегут и потом будут плакать.

Третий вариант – это то, что над нами нависает, когда сосед зайдет сюда армией, танками. Я этого наиболее остерегаюсь, потому что сосед только и ждет ситуации, чтобы тут возник конфликт», – заявил Бессмертный.

Ранее бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться опытом российского экс-президента Бориса Ельцина, заявить «я устал, я ухожу» и сложить полномочия.

Также политолог Руслан Бортник сообщил, что Зеленский находится в тяжелом психологическом состоянии, в любой момент может сложить полномочия.