Дипломат рассказал, как провалилась уловка Украины в ПАСЕ

03.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ, предложив оплатить членские взносы сверх нормы и своим примером призвать другие страны сделать так же, чтобы ассоциация могла и далее функционировать без денег российской делегации.

Об этом в интервью «Цензору» рассказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед принятием решения о возвращении российской делегации долго продолжались разговоры о том, как тяжело ПАСЕ выживает без российских взносов, это продолжалось несколько лет, Украина со своей стороны сделала нетипичный шаг и заплатила взносы больше, чем обычно, 400 тысяч долларов и призвала этим другие страны присоединиться и поддержать ПАСЕ. Насколько я понимаю, ни одна другая страна не поддержала это?» – спросила ведущая.

«Более того, это была целенаправленная политика нынешнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который уже оставляет пост, блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, с намерениями других стран наследовать шаг Украины. Он занял такую позицию и последовательно её везде продвигал, – что нет, вопрос не в том, что вы нам компенсируете разницу, вопрос в том, что государство-член должно заплатить свой взнос, и мы должны получить эти деньги от России, а не от кого-то другого.

То есть, была целенаправленная политика на блокировку этого сценария, и, разумеется, когда генсек занял такую жёсткую позицию, то даже те страны, которые раздумывали над таким шагом, свернули свои намерения, и ситуация развивалась по другому сценарию», – пожаловался украинский дипломат.

«Но наша совесть чиста, потому что, когда в процессе дискуссии нам пытались сделать упрёк, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не даёт для решения кризиса, то мы говорили: «Извините, мы как раз сделали кое-что очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьёзных объёмах», потому что 400 тысяч – это действительно очень большая сумма», – добавил Кулеба.