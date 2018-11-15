Дипломат рассказал, кого поддержит Америка на украинских выборах

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Соединенным Штатам во время будущих президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году будут интересны кандидаты и политики, которые последовательно продолжат расширять сотрудничество со США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью “Укринформу” сказал посол Украины в США Валерий Чалый.

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В частности, посол отметил, что вопрос о поддержке Америкой определенных кандидатов лучше адресовать администрации США. Правда, вряд ли там в ответ назовут конкретных лиц.

“На мой взгляд, американское правительство будет продолжать взаимодействие с теми политическими представителями, которых поддержит украинский народ. Все очень просто”, – сказал Чалый.

Он добавил, что Соединенные Штаты приветствовали бы взаимодействие с теми политиками, которые будут продолжать избранный курс реформ и выбранный геополитический курс. Речь идет о сближении с евроатлантическими и европейскими структурами.

“Очевидно, что прямой поддержки (кандидатов или партий, – ред.) со стороны США не будет, но готовность сотрудничества, конечно, будет иметь место с теми, кто сохранит этот курс”, – подчеркнул посол.

Также он отметил, что нынешний уровень взаимоотношений между Украиной и США – как на высшем политическом уровне, так и на уровне встреч глав внешнеполитических ведомств и взаимодействия на уровне посольств – должен развиваться, а не уменьшаться.

“Конечно, хотелось бы видеть последовательность во внешней политике Украины и неизменность внешнеполитического курса и его темпов”, – резюмировал Чалый.

Недавно председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в закон о выборах президента должны быть внесены “определенные точечные изменения”. В ЦИК считают, без этих изменений могут возникнуть сложности во время процесса голосования.