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17.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, Средняя Азия, Украина
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Дипломат Саакашвили сообщил неприятный для Украины прогноз об усилении России

Новости УкраиныОбострение в Афганистане снова выводит Россию в состав ключевых игроков, имеющих вес в регионе...

Обострение в Афганистане снова выводит Россию в состав ключевых игроков, имеющих вес в регионе и заставляет Запад возобновить с ней полноценное общение в формате G8.

Об этом в ходе интервью You-Tube-каналу украинского политолога Юрия Романенко заявил бывший пресс-атташе посольства Грузии на Украине (времен Михаила Саакашвили) Бачо Корчилава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчилава подчеркнул, что Россия имеет колоссальное влияние на Центральную Азию, поэтому решить проблемы без нее здесь не получится.

«Эти события будут напрямую на нас действовать, потому что в Центральной Азии, к нашему сожалению, по факту сохранился один-единственный крупный игрок – это Россия. Она и была им изначально, и это приведет к усилению ее роли.

С ней будут больше разговаривать, потому что проблемы Афганистана, проблемы Центральной Азии надо будет решать. С учетом того, что Россия есть в данный момент в Таджикистане, скорее всего, она появится в Узбекистане, она, в принципе, никуда и не уходила со всех остальных центральноазиатских стран – они везде есть…

Здесь для нас этот болезненный момент, потому что усиление роли России в Центральной Азии неизбежно приведет к тому, что с Российской Федерацией начнут разговаривать в рамках G8 и во всех остальных форматах, потому что сейчас эти богатые на энергоносители регионы очень важны для Соединенных Штатов», – заявил Корчилава.



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