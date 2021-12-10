Дипломат сообщил, как будут маскироваться базы НАТО на Украине

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Новости Украины

Украине пора размещать натовские базы на своей территории под видом «учебных центров» и выходить на совместное с силами альянса патрулирование в Чёрном море.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то Белоруссия была тоже как мы, Украина, с точки зрения европейцев – это буфер. И что? Путин захотел, сломал Лукашенко, и всё, и он занял, теперь на территории Белоруссии российские военные. То есть это уже всё, раньше противовоздушная оборона была, только перемещенная на западную границу, а теперь всё. Теперь в Барановичах истребители, теперь совместные пункты обучения, ну тренинга, но это базы», – рассказывал Чалый.

Он призвал «перенимать у противника опыт».

«Путин называет это «учебными центрами». Пусть и у нас будут «тренинговые центры» со странами НАТО на территории Украины – «это не базы, это наши центры». Постоянное присутствие, общее дежурство в Чёрном море, отдельное дежурство в нейтральных водах кораблей НАТО. Это уже происходит, уже это есть. Но почему к этому должна подталкивать Россия своими агрессивными действиями? Это должно быть методами по обеспечению безопасности в регионе», – сказал украинский дипломат.