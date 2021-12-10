Дипломат сообщил, как будут маскироваться базы НАТО на Украине

10.12.2021  16:46 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украине пора размещать натовские базы на своей территории под видом «учебных центров» и выходить на совместное с силами альянса патрулирование в Чёрном море.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора размещать натовские базы на своей территории под видом «учебных центров» и выходить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Когда-то Белоруссия была тоже как мы, Украина, с точки зрения европейцев – это буфер. И что? Путин захотел, сломал Лукашенко, и всё, и он занял, теперь на территории Белоруссии российские военные. То есть это уже всё, раньше противовоздушная оборона была, только перемещенная на западную границу, а теперь всё. Теперь в Барановичах истребители, теперь совместные пункты обучения, ну тренинга, но это базы», – рассказывал Чалый.

Он призвал «перенимать у противника опыт».

«Путин называет это «учебными центрами». Пусть и у нас будут «тренинговые центры» со странами НАТО на территории Украины – «это не базы, это наши центры».

Постоянное присутствие, общее дежурство в Чёрном море, отдельное дежурство в нейтральных водах кораблей НАТО. Это уже происходит, уже это есть.

Но почему к этому должна подталкивать Россия своими агрессивными действиями? Это должно быть методами по обеспечению безопасности в регионе», – сказал украинский дипломат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть