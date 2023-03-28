Дипломат США: Байден хочет забрать Крым хитростью, а надо бить Россию на правах сверхдержавы

Анатолий Лапин.  
28.03.2023 11:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Крым, Политика, Россия, США, Украина


США боятся, что в ответ на попытку захватить Крым, Россия применит ядерное оружие. Поэтому риторика американских чиновников высшего ранга относительно полуострова склоняется в сторону дипломатического урегулирования.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США боятся, что в ответ на попытку захватить Крым, Россия применит ядерное оружие. Поэтому...

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Дипломат раскритиковал недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего, что некоторые потерянные территории Украина попытается «вернуть другими способами».

«Есть одна характеристика этой администрации, и это не позитивная характеристика, что высокопоставленные лица, в данном случае Блинкен, в ином случае – Милли, говорят, как обозреватели и не как высокопоставленные лица.

Может быть, то, что он говорит, – он прав как аналитик. Но как слова сверхдержавы – это недостойно и не служит нашим интересам.

Наши интересы – в победе Украины в этой войне, в поражении российской агрессии, чтобы Путин прекратил политику реванша.

И нам нужно сделать все, чтобы эта победа осуществилась скорее. Такие выступления не служат этой цели», – заявил Хербст.

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