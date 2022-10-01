Дипломат США отчитал европейцев: Вы готовы мириться с Путиным, когда Россия терпит поражение!

Новости Украины

В Соединенных Штатах, а больше всего – в Европе есть политики, готовые к переговорам с Россией с учетом ее требований. Они опасаются, что Владимир Путин может выиграть. Однако ситуация на фронте складывается уже в пользу Украины.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть люди на Западе, в Америке, но больше в Европе, которые хотели бы вести сегодня переговоры. И они об этом говорят. Это громадная ошибка с их стороны, я с этим выступаю. Но они не понимают того, что я уже говорил, что все сейчас в пользу Украины. Они считают, что Путин еще может победить в Украине, и они слишком много внимания обращают на ядерные угрозы Путина. Я не говорю, что на это не нужно обращать внимание, но для Путина это хорошая тактика как блеф», – заявил Хербст.

Телеведущая спросила, что будет с территориями России в случае победы Украины.

«Все больше звучит анализ у экспертов по поводу того, что же будет с территориями спорными, Российской Федерации. Ведь, уже невзначай вспоминаются и Курилы, и Калининград, и другие области Российской Федерации. Как вы думаете, этот документ, Хельсинская декларация, после окончания войны в Украине будет переписан? Причем, с подачи Путина – я имею в виду, что его действия приведут к тому, что Россия может потерять те границы, в которых она находится сейчас».

Хербст при этом ушел от прямого ответа:

«Я не могу точно ответить на ваш вопрос, но я уверен в том, что Украина победит в этой войне, и что эта победа подтвердит ту систему безопасности, которая формировалась после Второй мировой войны, и которая была подтверждена после «Холодной войны». И что будущая Россия будет жить по этой системе, и я надеюсь, этого не исключаю, что будущее руководство России будет понимать, что именно такая система тоже служит их интересам, но не их империалистическим интересам».