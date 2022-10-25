Дипломат США: Украина победит, и мы вместе вернёмся в Крым

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Новости Украины

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор собрался в Крым. Об этом он заявил в рамках проходящего в Хорватии первого парламентского саммита так называемой «Крымской платформы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тейлор похвастался, что уже бывал в Крыму и смотрел с берега «демократической Европы» в Керчи на российскую территорию через пролив.

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«Я много времени потратил, в принципе, ездя по Крыму. У меня была 30-я годовщина со свадьбы, и мы поехали в Керчь. Мы знали, что это греческая колония была, мы поднялись туда, смотрели на Россию из Европы, с Керчи. Потом был в Бахчисарае, в Симферополе. Мы побывали всюду, это была очень приятная поездка. И мы вернемся туда еще раз, вместе с вами встретимся в Бахчисарае, в Симферополе. Будет время, когда Украина победит», – заявил Тейлор, закончив свое выступление кличем украинских нацистов.