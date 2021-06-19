Дипломат США: Зеленский ошибся

19.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не стоит рассчитывать ни на членство в НАТО, ни на предоставление Плана действий по членству в Альянсе в ближайшее время.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хербста, глупо было ожидать, что на недавнем саммите НАТО Украина или Грузия станут ближе к членству в НАТО – этот вопрос был решен еще на Бухарестском саммите в 2008-м, когда Германия и Франция высказались против предоставления ПДЧ.

«Я не ожидал ни одного шага для Украины или для Грузии в эту сторону от саммита НАТО. Политика НАТО по этому вопросу определилась в Бухаресте еще 13 лет тому назад. Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока Альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону, даже над ПДЧ. Они не готовы к этому. Поэтому нереалистично ожидать такого шага на этой встрече, этого и не произошло. На мой взгляд, президент Зеленский ошибся, когда он говорил об этом», – заявил Хербст.