Дипломат: Украина вызывает презрение на международной арене

02.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина выглядит смешной на международной арене и вызывает к себе лишь презрение из-за своей демонстративно ненависти к России.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил депутат Верховной рады, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, скандалы и истерики украинских представителей за рубежом вызывают лишь улыбки и отторжение.

«Украина в таком варианте, мы все вместе получаем имидж скандалистов. Украина – это страна имени Леши Гончаренко (одиозный депутат Верховной рады, – авт.) – скандальная, крикливая, использующая внешнюю политику ради решения узких внутриполитических целей для того, чтобы получить «лайки» среди пришибленных симпатиков в Фейсбуке. Такая страна, позиция такой страны нахер никому не нужна. Это вызывает просто отторжение. Можно ненавидеть Россию, считать ее воплощением всемирного зла и так далее. Но для того, чтобы ненавидеть, ненависть, она подразумевает уважение. А поведение, которое делает украинская власть и некоторые украинские политики, оно не может вызывать ненависть, оно вызывает презрение. Ненавидеть можно только сильного, уверенного в себе. То есть, Россию, именно, что ненавидят, потому что это большой и сильный игрок. Кто-то любит, кто-то ненавидит, но никто точно не презирает, потому что никому она не кажется смешной. И Китай никому не кажется смешным, и Соединенные Штаты никому не кажутся смешными. А Украина в нынешнем варианте кажется очень многим смешной», – заявил Волошин.