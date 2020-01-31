Дипломат: Вступление Сербии в ЕС – это миф

31.01.2020, Москва, Елена Острякова

Перспективы вступления Сербии в Евросоюз после Брексита стали мифическими, поскольку после выхода второй по потенциалу страны из ЕС его экономическое состояние резко ухудшится.

Об этом в ходе экспертной дискуссии в Валдайском клубе заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В среднесрочном периоде восточноевропейские страны, которые были получателями инфраструктурных денег, превратятся в доноров. Это для них, конечно, довольно неприятный разворот. Балканы, которые стремятся в Евросоюз, вряд ли будут получать деньги. Что касается лозунгов о том, что Сербия вступит в Евросоюз в 25-м году, это, как мне представляется, просто миф. До этого дело просто не дойдет», – сказал Келин.

Напомним, Евросоюз постоянно откладывал сроки вступления в Сербию. Это объяснялось наличием неразрешенного конфликта с Косово (Сербию вынуждают таким образом признать независимость своей южной провинции). Кроме того Еврокомиссия неоднократно указывала Белграду на недопустимость сотрудничества с Россией и Китаем. Руководство Сербии эти претензии последовательно отвергало.

Согласно недавним соцопросам, число молодых сербов, которые считают, что после вступления в Евросоюз жизнь в стране ухудшится, выросло с 17% в 2017 году до 23% в 2019 году.