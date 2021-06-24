Дипломатическая игра: Почему Лондон стал отрицать ЧП возле Крыма

24.06.2021, Киев, Игорь Петров

Великобритания устроила инцидент с британским эсминцем «Defender» чтобы воспрепятствовать сближению России с США, но, поскольку она сама отрицает, что ее судно обстреляли россияне, никаких серьезных последствий происшедшее иметь не будет.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Всеволод Степанюк.

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«Произошло это, очевидно, потому что Великобритания уже давно является открытым врагом в России, достаточно вспомнить ту же Крымскую войну и высадку британских войск в Севастополе. Вероятно, нынешний инцидент объясняется тем, что Великобритания не хочет, чтобы Россия сближалась с Соединёнными Штатами. Великобритания это невыгодно. Но Великобритания не признаёт, что обстрел её эсминца имел место, поэтому никаких серьезных последствий этот инцидент неметь не будет. Если одна из сторон отрицает, что инцидент был, то его как бы не было. Всё это больше похоже на дипломатическую игру», – сказал эксперт.