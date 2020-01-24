Дипломатический скандал. Украинскому послу пришлось извиняться за слова Зеленского

24.01.2020, Москва, Елена Острякова

МИД Румынии вызвал украинского посла в Бухаресте Александра Банкова и потребовало от него разъяснений по поводу речи президента Украины Владимира Зеленского в День соборности Украины.

Румынию возмутили слова Зеленского о том, что в 1919 году она «заняла Северную Буковину». Послу было указано на «необходимость корректного понимания истории».

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Дипломат поспешил извиниться и назвал причиной недоразумения неправильный перевод.

Банков уточнил, что глава государства не использовал слово «оккупирована» в отношении Буковины, а сказал «заняли румыны», а потому считать это определение схожим с оккупацией неверно.

«Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций», – написал Банков у себя в «фейсбуке».

Возмущение румынского МИДа поспешил разделить молдавский политик-унионист, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

«По логике Зеленского, Украина должна вернуть Польше все, что было оторвано от Польши СССР в результате пакта Молотова-Рибентроппа. Это абсурд, когда Зеленский, который борется с российской оккупацией в Крыму и на Донбассе, повторяет риторику Российской Федерации на тему Буковины и юга Бессарабии.

Заявления Зеленского противоречат резолюции номер 148 Сената США, от 28-го июня 1991-го года, касаемо права на самоопределение Молдовы и Северной Буковины, декларации Парламента Румынии от 27 марта 2018-го года и резолюции Европарламента от 19 сентября 2019-го года о «важности исторической памяти для будущего Европы», – цитирует Киртоакэ сайт «Блокнот Молдова».