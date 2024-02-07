Дипломатия фриков: Надеждин согласен на переговоры с Арестовичем

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Борис Надеждин, пытающийся баллотироваться на пост президента РФ от партии «Гражданская инициатива», намерен составить график своих предстоящих международных переговоров. В США он предпочел бы лидера республиканцев Дональна Трампа, а на Украине – беглого советника главы офиса президента, экстремиста Алексея Арестовича.

Об этом Надеждин помечтал в интервью небольшому изданию «Континент Сибирь», передает корреспондент «ПолитНаигатора».

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«Мне было бы легче договориться с Трампом (но я точно не буду вмешиваться в выборы в Америке). Так же в Украине мне будет проще договариваться с Арестовичем, чем с Зеленским, но это не означает, что я не буду разговаривать с Зеленским. Буду, конечно. Хотя то, что транслирует Арестович, на мой взгляд, более адекватно. Он говорит, что конфликт надо заканчивать», – сказал Надеждин.

Выбор либерала понятен: действующий советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отзывается о Надеждине весьма критично. Он считает, что либеральный кандидат избавляет россиян от чувства вины и не ведет их к необходимому покаянию.

«Надеждин — это не человек, который позволит России переосознать, переосмыслить то, что они сделали в XXI веке, позволит им нащупать нечто другое, отличное от того черносотенного бреда, в котором они сегодня все живут», — сказал Подоляк в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм».

Российский политолог Максим Жаров не считает заявление Надеждина о переговорах с Арестовича полным бредом.

«Поскольку Арестович в последнее время выполняет роль контактёра украинских олигархов с лицами, принимающими решения по Украине в США и Великобритании, не станет ли с санкции Кремля таким контактером (но уже с российской стороны) после отказа в регистрации на выборы-2024 и Борис Надеждин? Это был бы многообещающе интересный размен!», – написал Жаров в своем тг-канале.