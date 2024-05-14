Дипломатия США заинтересована в харьковском наступлении РФ – украинский эксперт

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Своим наступлением в Харьковской области Россия показывает перспективы для самого Харькова и принуждает Украину перейти к мирным переговорам под давлением, в том числе, уставшего от войны Запада.

С таким мнением в эфире интернет-блога «Новости Live» выступил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Снегирева, кульминация этого должна состояться к середине июня, и тогда США активно включатся в процесс урегулирования, видимо, чтобы успеть до выборов американского президента.

«Им нужно показать возможный сценарий захвата Харькова, а не захватить. То есть, объяснить президенту Зеленскому: «Смотрите, если вы не соглашаетесь с нашим планом мирных переговоров…», который, кстати, активно проводит президент Турции, западные СМИ активно продвигают возможность переговорного процесса. Кстати, сегодняшнее заявление Нуланд – вас не удивило, когда ей прямо заявили: «А Украина вернет контроль к границам 91-го года?». Ну, знаете ли, – ну достаточный скепсис был в этом ответе. Вот вам и ответ на вопрос. То есть, Харьковское наступление – это элемент принуждения к так называемым мирным переговорам. И эти переговоры, а соответственно, и эскалация напряженности будут продолжаться до начала июня месяца, середины июня, когда должна заработать так называемая мирная инициативная коалиция», – рассуждал Снегирев.