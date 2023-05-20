Дипломатия стран БРИКС выставляет Запад неадекватным убийцей – Казаков

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Такие страны антизападного блока, как Китай, Бразилия и ЮАР, поочерёдно выступают с «мирными планами» по Украине для того, чтобы показать мировой общественности нежелание Запада прекращать кровопролитие.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Казаков напомнил о предложениях Китая, Бразилии и ЮАР касательно урегулирования конфликта на Украине.

«Эти страны объединяет БРИКС. Причём содержания в этих инициативах нет. На мой взгляд, это большая, мирового масштаба, дипломатическая игра, в которой повышаются ставки большой не западной коалиции, только Индия отмалчивается. И к концу мая для мира будет очевидно, что БРИКС и большая не западная коалиция, так или иначе, на словах, выступают за мир, а западная коалиция – категорически против мира и за войну. Эта картина, которая нас устраивает, я сейчас об общественном восприятии», – сказал Казаков.

Он подчеркнул, что Москва и её союзники очень хитро выбрали мирную дипломатическую риторику, призывающую к переговорам об урегулировании.

«Мы не совсем адекватно иногда воспринимаем слова, что, скажем, Путин готов принять делегацию африканских государств и поговорить с ними об урегулировании конфликта. Заметьте, с нашей стороны всегда звучит именно эта фраза – «урегулирование конфликта». В этой фразе звучит, что конфликт есть, и он, так или иначе, должен быть урегулирован. Никто ничего не говорит, что нужно заключить мир, отойти, где будет Россия. А конфликт, конечно, должен быть урегулирован рано или поздно. Замечу – если цели и задачи СВО будут выполнены, конфликт тоже будет урегулирован, он закончится. Пугаться здесь не надо, это дипломатический фронт, на котором сейчас идёт большая Спецоперация. Идти она будет очень долго», – добавил экс-советник главы ДНР.