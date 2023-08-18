Дипломаты нашего городка. Как вышло, что Украина поссорилась со всеми соседями

На днях киевское издание «Зеркало недели» со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу сообщило об успешном завершении первого в истории украинской дипломатии открытого отбора на должности послов Украины в разных странах мира. В ведомстве провели собеседования со всеми прошедшими сито 16 кандидатами.

Как следует из министерского релиза, за время стартовавшего в марте отбора поступило более тысячи заявок от потенциальных кандидатов в дипломаты. Треть из них подали представители деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, 7% – ветераны и военные и только лишь 7% – действующие и бывшие дипломаты.

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О желании поучаствовать в конкуре заявили адвокаты и правозащитники, активисты-грантоеды, медийщики, депутаты местных советов и другой амбициозный народ.

«Все всегда хотят быстрых результатов. И я не исключение. Но мы понимали с самого начала, что открытый набор подразумевает чрезвычайно тщательную проверку каждой кандидатуры. Поэтому путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно длинным. И именно поэтому из более чем тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень мощные кандидаты», – похвалился проделанной работой министр Кулеба.

Министр заверил, что счастливчики – это «лучшие из лучших», ведь «конкурс был, по сути, 69 человек на место», а его участники «добились успехов в своих сферах и имеют амбицию и способность быть полезными Украине».

Тут бы порадоваться вместе с Кулебой и похвалить МИД за проявленный креативный подход к кадровой работе, если бы не то обстоятельство, что за фейерверком красивых слов скрывается печальная реальность: кадровая дипломатическая школа, существовавшая в советской Украине еще со времен ее первого министра иностранных дел и представителя в ООН Дмитрия Мануильского и унаследованная независимой Украиной, за постмайданные годы по итогам всевозможных люстраций неугодных, общего снижения уровня и качества образования, под влиянием разъедающего все и вся вируса кумовства и коррупции оказалась практически уничтожена.

Результат не заставил себя долго ждать: в ведомстве, отвечающем за презентацию страны за рубежом сегодня попросту некому работать, и дипломатов пришлось набирать в прямом смысле слова на улице по объявлениям, красиво завернув это дело в обертку под названием «Открытый отбор».

Причем, не нужно иллюзий. Внутри власти немало тех, кто понимает, что на самом деле происходит и осознает реальную цену всем этим интересным конкурсам под руководством интересного тамады. Вот как отозвался на фанфаронство Кулебы известный депутат от правящей партии Максим Бужанский:

«Да, есть риск, что первый в истории открытый отбор станет последним, но это ерунда по сравнению с таким потрясающим информповодом, согласитесь. Слоган есть хороший, бросай учебу, не заморачивайся многолетним карабканьем по карьерной лестнице, это всё ерунда! Испытай удачу в открытом конкурсе и выиграй пятьсот бесплатных фриспинов, простите, вакансию в МИДе».

Понятно, что такая чехарда не могла не сказаться на качестве работы самого МИДа, его служб и украинских дипломатов за рубежом. Отсюда и все эти удивляющие внешних наблюдателей скандальные инциденты, связанные с неподобающим и отнюдь не дипломатическим поведением набранных с улицы «дипломатов нашего городка».

Ведь это уму непостижимо: критически нуждаясь и завися от иностранной поддержки буквально во всем, официальные представители Украины за рубежом раз за разом становятся героями скандалов. То поучая западных лидеров как им управлять собственными странами, то обзывая тех, от кого зависят поставки ракет для ВСУ «ливерной колбасой», то раздавая указания зарубежным ученым, как им правильно трактовать те или иные исторические моменты, то распевая матерные частушки про лидеров соседних стран.

При этом у ведомства Кулебы просто не хватает кадров для затыкания ими постоянно возникающих кадровых дыр. Вакансии послов во многих важных для Украины странах годами остаются незаполненными, как это было, например, с Китаем. А это – на минуточку – торговый партнер довоенной Украины номер один!

Неудивительно, что настоящие каровые дипломаты бегут из этой богадельни. Яркой иллюстрацией того, как в МИД Украины ценят кадры на деле, а не на словах, стало недавнее скандальное увольнение по собственному желанию экс-посла Украины в Латвии Александра Мищенко. Дипломат аргументировал свое решение тем, что на протяжении четырех месяцев не имел работы, а Кулеба так и не нашел в своем графике времени для встречи.

«Эта ситуация на языке дипломатии заключала в себе четкий сигнал в мой адрес от министра, что дипломат, имеющий 30-летний дипломатический опыт на руководящих должностях в системе МИД (посла в Латвии, посла в Азербайджане, посла в Турции, посла в Австралии, генерального консула в Стамбуле, советника-посланника в Польше, посла по особым поручениям, директора территориального департамента, заместителя директора консульского департамента), ему никак не нужен», — написал Мищенко в соцсети перед тем как громко хлопнуть дверью.

Эта кадровая чехарда тем более удивительна, что сегодня круг задач, стоящих перед киевским режимом серьезно расширился. Годами смотревшее только в западную сторону и ретранслировавшее на остальной мир колониальную оптику своих хозяев украинское государство вдруг обнаружило, что его выживание критически зависит от поддержки «Глобального Юга», куда украинские руководители заглядывали с визитами раз в десятилетие, и где у Украины часто-густо нет даже дипмиссий.

Но даже при большом желании срочно-припадочно эти вакансии заполнить, взять для этого людей просто неоткуда. Что не мешает тому же Кулебе мечтать о «кадровой экспансии» в более чем 20 стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. Выискивая, при этом, кандидатов в послы через раздел вакансий на сайте своего ведомства.

И тем более неудивительно, а наоборот – при таких вводных закономерно превращение на наших глазах Украины в центр «дипломатической катастрофы» общемирового масштаба.

Причем, многим наблюдателям в самой Украине это было понятно давно, еще до начала полномасштабной войны и новой Руины. Сделанное буквально за несколько дней до начала СВО, это наблюдение тогда еще не изгнанного из своей страны, но уже активно преследуемого властями политика Виктора Медведчука оказалось пророческим.

«Киев стал местом, куда приезжают дипломаты разных стран, чтобы в контексте военной истерии предложить Украине оружие, которое будет покупаться из и так истощенного украинского бюджета, кредиты, которые придется гасить неизвестно скольким поколениям наших детей, чтобы нажиться на беднеющей стране или в лучшем случае, наконец, образумить ее от самого страшного – войны. Сейчас Киев – центр дипломатической катастрофы, и это совсем не повод для гордости», – написал тогда нынешний глава совета движения «Другая Украина» в своем Telegram-канале.

Зная такой анамнез, совсем не удивляет, что режим Зеленского умудрился не только довести до войны с Россией, но поссориться и испортить отношения со всеми ближними и многими дальними соседями. Просто загибаем пальцы: Польша, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Израиль, Армения, Сирия, КНДР, Иран…

Про традиционно находящиеся на отметке около нуля отношения с официальным Будапештом и периодические конфликты на ровном месте с официальным Берлином я вообще молчу. Если послушать украинских спикеров, то можно подхватить биполярочку – с Украиной весь мир и одновременно она чуть ли не в кольце врагов.

Вырваться из этого воображаемого вражеского круга и вместо нынешней торговли страхом и угрозой планетарного конфликта стать местом сборки позитивных идей, превратившись из дипломатической проблемы в дипломатический центр – вот задача, которая стоит перед ответственными украинскими политиками.

Но для ее решения необходима пересборка самой Украины, потому что нынешнее государство сгнило от самого своего основания и косметическому ремонту, увы, не подлежит.