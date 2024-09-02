Дипмиссия бандеро-умеровцев в США закончилась полным провалом – Соскин

Вадим Москаленко.  
02.09.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Поездка министра обороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в США закончилась полным провалом для Киева, который не смог втянуть Америку в войну.

Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший из Украины экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поездка министра обороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в США...

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«Поездка Умерова и Ермака закончилась полной дыркой от бублика, или фигурой из трёх пальцев, которую их там показали. Остин прямо сказал, что не будут давать бить по российской территории, этот список [с требованиями] можете себе оставить.

Сами делайте ракеты – и бейте, а нас туда не ввязывайте. У нас предвыборная борьба, Харрис идёт в президенты, ей это всё не надо. Поэтому будет другая линия. А я, министр обороны Остин, не хочу вместе с Байденом идти в отставку, хочу ещё поработать. Вот, как это надо понимать», – сказал Соскин.

«То же самое и встречи Ермака закончились полным провалом. Он встретился с советником Харрис, поговорил. А Харрис ведь умная, она скажет: «да ну его нафиг, кто такой Ермак». Кто такой для неё этот Ермак, поэтому и его тоже послали подальше. Поэтому, полный провал поездки», – добавил эксперт.

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