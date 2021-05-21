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21.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
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Директивные санкции СНБО ставят крест на Украине – правозащитник

Новости УкраиныВведение санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины против ряда компаний и политических оппонентов...

Введение санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины против ряда компаний и политических оппонентов и фальсификация обвинений, на основе которых открываются судебные производства против оппонентов украинской власти, являются недальновидными шагами, которые приведут к переходу к директивному управлению в стране.

Об этом на канале ukrlife.tv заявил глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принимать такие решения было, по крайней мере, недальновидно. Я понимаю людей, которые оправдывают такие решения чисто психологически – у нас сложная ситуация, военный конфликт с сильным агрессором, РФ, которая сильнее нас по многим параметрам. У них всего в четыре раза больше – населения, вооружения и т.д.

При том, что правоохранительная система работает весьма посредственно, судебная власть получает очень плохо обоснованные обвинения, которые уважающий себя судья не может поддержать приговором, а должен. Никто не думает, что действовать нужно на основании принципов права, а не только политической целесообразности. Но отсюда все и происходит – желание достичь результата более простыми методами, чем с помощью каких-то правовых процедур.

То, что происходит с санкциями – это переход от действий на основании закона к директивному управлению для простых решений сложных проблем. Но история уже неоднократно доказывала, что политическими методами если и можно обмануть реальность, то ненадолго», – сказал правозащитник.

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