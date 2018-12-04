Директор «Артека» подал в отставку

04.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак заявил сегодня журналистам об уходе с должности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сегодня перед вами, уже не являясь директором «Артека». Это осознанное мое решение, которое было принято достаточно давно. Просто надо было найти подходящее время для того, чтобы интересный и важный этап в моей жизни, закончился», – сказал Каспржак.

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Он отказался говорить о своих дальнейших планах и о планах развития лагеря.

«Партнерская работа с общей целью, разделяемой идеологией показала, что многие вещи в нашей стране делать можно даже в таких сложных условиях, какими были условия начала реализации этого проекта. Да и в 15-м году тоже было «весело», – отметил уже бывший директор.

Он поблагодарил жителей полуострова и руководство республики за поддержку.

«Мне бы хотелось, чтобы Крым весь был, как «Артек». Я уверен, что этого хочет каждый житель Крыма. Там мы и детей умеем встречать, и людям, которые там работают, комфортно и хорошо. Для команды «Артека» главной ценностью был ребенок. Он приезжая в лагерь, понимает, что Россия — это страна возможностей», – сказал Каспржак.

По слухам он может возглавить «Ростуризм».

«Артек» в 2017 году принял почти 40 тысяч детей, в том числе около 2 тысяч из других стран. Эти цифры стали абсолютным рекордом лагеря за всё время его существования.