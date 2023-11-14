Директор ЦРУ едет в Киев принуждать Украину к миру – Карасев

Анатолий Лапин.  
14.11.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украину будут заставлять подписать мирные договоренности с Россией. Для этого в Киев уже завтра прилетит глава ЦРУ Вильям Бернс.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости. Livе» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину будут заставлять подписать мирные договоренности с Россией. Для этого в Киев уже завтра...

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По мнению Карасева, при этом, очередных «Минских договоренностей» не будет, потому что Украина уже потеряла контроль над гораздо большими территориями, чем ДНР и ЛНР.

«15 ноября Бернс приедет сюда, Вильям Бернс, конфидент Байдена, бывший посол США в России, который предупреждал Байдена, что Россия никогда не согласится на расширение НАТО. Это самый взрослый человек в команде Байдена. Уже когда Бернс прилетает, значит, понятно – будут уламывать. Тем более, что Бернс сейчас в Египте. Пытался уломать [президента] Ас-Сиси, чтобы Египет принял палестинских беженцев. И теперь он прилетит из Каира в Киев.

Две альтернативы. Одна воплощается нынешней властью – Зеленским и Ермаком, и так далее: никакого «Минска-3» не будет, никакого перемирия – наступаем… Другие, на Западе, склоняются к тому, что надо перемирие, замораживать конфликт, прекращение огня. Об этом военные уже, практически Залужный уже об этом заявил», – сказал эксперт.

«Конечно, «Минска-3» не будет. Потому что «Минск-2», там ДНР и ЛНР были территорией Украины, а сейчас территория где? Запорожье, Херсонская область, ДНР и ЛНР – это что, территория Украины? Уже нет, это территория России…

Поэтому, конечно, «Минска-3» в этом смысле не будет, но может быть «Стамбул-2». Но есть еще один вариант, о чем пишет западная пресса – если не подпишет Зеленский, значит, подпишет кто-то другой. Какие есть рычаги влияния на Украину? Опять-таки, военно-технический и финансовый, экономический рычаг. И все, как потом?», – заявил Карасев.

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