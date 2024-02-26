Директор ЦРУ осуществил десятый визит в Киев за время СВО

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Директор ЦРУ в прошлый четверг осуществил десятый за время СВО тайный визит в Киев, сообщает газета New York Times.

Уильям Бернс приезжал успокаивать украинскую верхушку, которая опасается, что развернутая ЦРУшная сеть будет сокращена в случае, если денежная помощь Киеву будет провалена однопартийцами Трампа.

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«Сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, поскольку Россия переходит в наступление, а Украина все больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, для которых требуются шпионы далеко в тылу врага», – говорится в публикации.

Издание утверждает, что именно благодаря командированным на Украину американским шпионам-инструкторам удалось сорвать первоначальный план российской спецоперации.

«Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского спецназа, известного как Подразделение 2245, которое захватило российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли их реконструировать и взломать московские системы шифрования. (Одним из офицеров подразделения был Кирилл Буданов, ныне генерал, возглавляющий военную разведку Украины.) ЦРУ также помогло обучить новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где русские имеют большое присутствие. Отношения настолько укоренились, что офицеры ЦРУ остались в отдаленном месте на западной Украине, когда администрация Байдена эвакуировала персонал США за несколько недель до вторжения России в феврале 2022 года. Во время вторжения офицеры передавали важнейшие разведданные, в том числе о том, где Россия планирует нанести удары и какие системы вооружения они будут использовать. «Без них у нас не было бы возможности противостоять русским или победить их», – цитирует газета экс-главу СБУ Ивана Баканова.