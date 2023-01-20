Директор ЦРУ тайно побывал в Киеве – Зеленскому поставлена задача победить Россию до августа

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Газета The Washington Post сообщила о тайном визите в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса. На минувшей неделе он встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, как противостоять России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Собеседники издания рассказали, что Зеленский и его помощники вышли со встречи с ощущением того, что помощь США в чрезвычайном финансовом режиме гарантирована как минимум до июля-августа, уточняет газета.

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Такой срок называется не случайно – американцы хотели бы завершения горячей фазы украинского конфликта (считай – поражения России) к началу избирательной кампании у себя, объясняет собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов.

«Дедлайн для Зеленского – конец лета. Старт предвыборной кампании в США. Украина демократам в ней не нужна никак… Дальше – начало нового электорального цикла, в котором нынешний украинский сюжет для Байдена и демократов – это сплошное минное поле. Никому из кандидатов республиканцев (а Дональд Трамп не единственный) даже стараться не нужно будет. Украина, Гугл. И погнали. Потому так и торопятся», – рассуждает Богданов в своем блоге.