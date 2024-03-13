Директор ЦРУ: У Киева заканчиваются боеприпасы, у нас – время

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Украина сдает позиции и отступает из-за того, что у нее заканчиваются боеприпасы.

Об этом на слушаниях в палате представителей заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, Украине не хватает смелости и упорства. У них заканчиваются боеприпасы, а у нас заканчивается время, чтобы помочь им. Я был проинформирован о битве при Авдеевке, которая привела к поспешному выводу украинских войск за два дня до моего прибытия в Киев», – сказал глава ЦРУ.

«Один из старших украинских партнеров, который участвовал в битве, сказал мне, что наши люди сражались так долго и упорно, как только могли, но у нас закончились силы, заканчивались боеприпасы, а русские просто продолжали наступать», – заявил Бернс.