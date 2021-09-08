Директор Эрмитажа развенчал один из главных мифов украинской пропаганды

08.09.2021 16:09 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

России нужен новый образ одного из наиболее известных в ее истории императоров – Петра І.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» высказал директор музея «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский.

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«Нам, конечно, нужен новый образ Петра, потому что привычный уже приелся, и мы начинаем забывать про его исключительность. А он исключительная фигура. И не только тем, что сделал, но и тем, что придумал, а сделали потом другие. Петр был царем, которого восхваляли в советское время. А потом антисоветская тенденция его отодвинула. Не стих любимый рефрен, что он построил Петербург на костях (хотя костей никаких не найдено, просто люди умирали, как при всяком строительстве). Пропагандисты (особенно украинские) любят подчеркивать его жестокость», – сказал Пиотровский.

Он полагает, что сегодня холодность к Петру I задается и некоей нарастающей холодностью к Петербургу.

«Петербургский стиль», заданный нам Петром I, боюсь, сейчас если не утерян, то не очень вписывается в политическую и духовную ситуацию. Мы же сейчас на первых ролях в политике. И нам иногда кажется, что в престольной Москве был бы более приемлемым какой-нибудь днепропетровский стиль, чем столько лет петербургского. Да еще и от петербуржцев, которые Петербург не забывают», – говорит директор «Государственного Эрмитажа».

«Что же касается пресловутого «окна в Европу», то дело не столько в свежем воздухе из открытого окна, сколько в том, что из него выскочили русские солдаты и пошли воевать. Дошли до Берлина, потом до Парижа, потом опять до Берлина. То есть Россия выплеснулась в Европу. И главное завещание нам от Петра I – не заботиться только о своем доме, не быть изоляционистами», резюмировал Пиотровский.