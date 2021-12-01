Директор Европейского энергетического сообщества: Нигде нет такой выгодной цены на газ, как у Сербии

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Директор Секретариата Энергетического сообщества ЕС Янез Копач считает, что договорившись с президентом России Владимиром Путиным по газу, президент Сербии Александр Вучич «защитил Сербию от бури энергетического кризиса».

Об этом уходящий глава Энергетического сообщества рассказал «Политике», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цена 270 долларов невероятно выгодна в нынешних условиях, – сказал Копач. – Вероятно, сейчас ни у одного покупателя газа из России нет более выгодной цены, которая намного ниже рыночной. Это говорит о том, что газ из России – это не только экономическое, но и политическое сокровище со всем, что он с собой несет, потому что бесплатного обеда, как говорят в бизнесе, не бывает. Господин Александр Вучич сделал чрезвычайно хороший шаг для сербских потребителей газа и для своей репутации. Конечно, такой ценой Сербия защищена от нынешней бури мирового энергетического кризиса».

На вопрос журналиста, какую цену за газ для Сербии он ожидает через полгода, то есть в апреле 2022, когда будет подготовлено новое газовое соглашение между странами, покидающий свой пост Директор Секретариата Энергетического сообщества ЕС отметил, что не берется прогнозировать, какая цена будет определена для Сербии.

При этом он ожидает, что к апрелю упадут нынешние невероятно высокие цены на «голубое топливо» на мировом рынке.