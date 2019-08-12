Директор ГБР публично унизил Порошенко

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а искажением информационной реальности, если ему это выгодно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Так директор ГБР Роман Труба в Telegram отреагировал на заявление Порошенко о якобы “рейдерском захвате связанного с экс-президентом телеканала “Прямой”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы “рейдерском захвате телеканала “Прямой”. К сожалению, Петр Алексеевич из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а ущемлением информационной реальности, если ему это выгодно”, – говорится в сообщении.

По словам Трубы, у ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала “Прямой”, тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.

“У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна.

Более того, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить”, – отметил директор ГБР.

Кроме того, он добавил, что “манипулировать работой телеканала в условиях Операции объединенных сил не к лицу экс-президенту страны”.

12 августа в Государственном бюро расследований допросили Петра Порошенко. Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, Порошенко привел на митинг в свою поддержку собственных детей, а после допроса в ГБР экс-президента пытались забросать яйцами, но попали в журналистов.

Также ПолитНавигатор сообщал о том, что по словам юриста Андрея Портнова сегодня Порошенко выписали две новые повестки на следующие допросы.

Интересно, что указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований подписал сам Порошенко 22 ноября 2017 года.