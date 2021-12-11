Директор киевского музея увидела «долгое поражение Путина»

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Президент РФ Владимир Путин своей статьей о единстве русских и украинцев якобы говорит о поглощении Украины Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время» пишет директор киевского культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» Олеся Островская-Лютая.

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По ее словам, 30 лет назад перед Россий возникла проблема «справиться с украинским наследием, поскольку в самом сердце российской идентичности и государства лежит именно украинское наследие».

«Это Феофан Прокопович с его идеей православной империи, это Киево-Могилянская академия, питающая весь интеллектуальный процесс петровской и постпетровской России. Это Григорий Сковорода, которого россияне считают зачинателем своей философии, а в следующем году, как и мы, планируют отмечать его 300-летие. Это потомок гетманской старшины граф Безбородько, архитектор всей внешней политики Екатерины II и политический стратег российской экспансии к Черному морю», – отмечает Островская-Лютая.

«Это Гоголь, Чайковский, Чехов, Репин. Помните репинских запорожцев, пишущих письмо турецкому султану? Это эстетическое выражение геостратегического видения Александра Безбородько. Все это потомки украинской традиции, а само русское воображение зависит от украинского наследия. Как им с этим справиться? И Путин дает ответ: справиться с этим можно путем поглощения Украины. Мы поглощаем Украину, и проблема исчезает, — говорит он в своей статье, потому что если это один народ, то естественно, что и наследие у него общее», – продолжает автор.

Она утверждает, что сегодня наблюдается «долгое поражение Путина». Впрочем, далее следует вывод, что Украине не ждут ничего хорошего от такого «поражения».

«Оно разворачивается перед нашими глазами. Проблема в том, что это долгое поражение Путина может быть очень насильственным и сопровождаться военным вторжением. Помнится конец 2014 года, конференция в Берлине и слова другого историка, Ярослава Грицака: «В долгой перспективе я оптимист, короткая перспектива меня пугает», – резюмирует Островская-Лютая.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее она призналась, что ее пугает российский фильм «Брат-2».