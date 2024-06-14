Директор молдавского ансамбля «Жок» уволена после выступления танцоров на ПМЭФ

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Алёна Стрымбяну, директор Национального академического ансамбля народного танца «Жок», была отстранена от должности после выступления некоторых артистов творческого коллектива на мероприятии «Молдавский двор» в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает провластный телеканал TV8.

Информацию подтвердила руководитель отдела маркетинга ансамбля Мария Андриуцэ, которая ранее униженно каялась перед режимом Санду за это выступление некоторых артистов в Петербурге. Решение принято по итогам расследования, инициированного Министерством культуры по этому делу.

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Ранее ансамбль народного танца заявил, что учреждение не получало заявок на участие ни в одном художественном мероприятии в Российской Федерации. По словам руководства «Жок» их коллеги находились в отпуске, когда танцевали на ПМЭФ.

Руководство ансамбля попросило не «очернять имидж коллектива из-за этого происшествия». Иными словами, в Молдове усилиями правящего режима создана атмосфера, в рамках которой исполнение молдавского танца на мероприятии в Петербурге называют «происшествием», которое наказывается.

Между тем, коллектив ансамбля «Жок» подал петицию в поддержку своего руководителя Алены Стрымбяну.

«Мы требуем отмены приказа Министерства культуры Республики Молдова об отстранении от должности», – говорится в сообщении, подписанном членами этого коллектива.