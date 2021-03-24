«Директор пенсионного фонда» Лукашенко пойман в Африке и уже даёт показания

24.03.2021, Москва, Елена Острякова

Связанный с властями Белоруссии бизнесмен Александр Зингман был задержан полицией в аэропорту Лумумбаши, одного из крупнейших городов Демократической республики Конго.

Об этом сообщает белорусский сайт Reformation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зингман является почетным консулом Зимбабве в Белоруссии и занимается поставками белорусской сельскохозяйственной и промышленной техники в Африку через фирмы-прокладки в Объединенных Арабских Эмиратах.

Предполагают, что он также связан с торговлей оружием. В Конго идет гражданская война, и белорусский бизнесмен встречался с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой, что могло вызвать недовольство и подозрения конголезских властей.

Однако белорусский политолог Игорь Тышкевич полагает, что главный интерес соотечественников в Конго – в отмывании денег.

«Страны кровавого пояса Африки – это черная дыра, где могут работать, кто угодно. И что самое главное – это колоссальная возможность для отмывания денег. Там хорошая «прачечная» через местные банки. Это возможность спрятать бизнес и деньги. Поэтому, с точки зрения внимания, это очень и очень больно для Лукашенко. Это может заинтересовать многих», – сказал Тышкевич в своем видеоблоге.

О том, что Зингман мог заниматься отмыванием денег белорусского бюджета свидетельствуют его тесные связи с управделами президента Виктором Шейманом. Офис почетного консульства Зимбабве расположен в здании «Президент-Отеля», который находится на балансе Управления делами президента.

Проблема не в конголезских властях, а в том, что Зингман является гражданином США, и сотрудники американского консульства уже посетили его в тюрьме. Вполне возможно белорусского бизнесмена активно убеждают поделиться финансовыми секретами семьи Лукашенко, в которые он посвящен.