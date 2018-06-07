07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Директор реабилитационного центра для боевиков “АТО” украла полмиллиона гривен

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в растрате директору ООО “Виасан”, которая присвоила почти полмиллиона гривен бюджетных средств, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

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“По результатам работы по выявлению фактов хищения средств, предназначенных для реабилитации воинов антитеррористической операции (АТО), разоблачен директор общества “Виасан”, которая присвоила полмиллиона гривен бюджетных средств”, – говорится в сообщении.

Установлено, что указанные средства выделялись обществу на реализацию бюджетной программы “Меры психологической реабилитации пострадавших участников АТО”, согласно которой 100 участников “АТО” должны были пройти курс психологической реабилитации.

Пока директору общества сообщено о подозрении по ч.2. ст. 366, ч.4. ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные в крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное следствие продолжается.

По состоянию на февраль очередь на психологическую реабилитацию участников “АТО” в Киеве и области составляла 20 тыс. человек. Основная проблема – в нехватке средств.