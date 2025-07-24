Директор «Стретфора»: Путин расторг сделку Ельцина по предательству Милошевича

Елена Острякова.  
24.07.2025 17:30
  (Мск) , Москва
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, История, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, США


Бывший президент РФ Борис Ельцин якобы договаривался с США о подкупе югославского лидера Слободана Милошевича в обмен на сотрудничество.

Об этом основатель и бывший директор частной разведывательно-аналитической организации «Стретфор» Джорж Фридман заявил в интервью американскому ютуб-каналу «Будущее геополитики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший президент РФ Борис Ельцин якобы договаривался с США о подкупе югославского лидера Слободана...

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«Путин пришел к власти после того, что произошло в Югославии. У нас была сделка. Русские помогли нам, подкупив Милошевича, чтобы он сдался. Это обошлось в пару миллионов долларов. Но именно русские доставили деньги. Когда Билл Клинтон приземлился в аэропорту в Косово, его там ждали американские военные», – утверждал Фридман.

Какого рода сотрудничество американцы предлагали Ельцину в обмен на предательство старый шпион не уточнил.

«И тут появился Путин. Он вышел и сказал: мы не будем работать с американцами, мы не будем миротворцами на их стороне. Он также избавился от олигархов, которые хотели, чтобы он был у них под контролем. И после этого он полностью перестал доверять американцам», – сказал Фридман.

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