Директор украинского оборонного завода попался на растрате 1 миллиона гривен

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководителю одного из предприятий “Укроборонпрома” военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн из госбюджета, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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“Сообщено о подозрении директору ГП “Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов”, который входит в состав ГК “Укроборонпром”, и директору частного общества в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)”, – говорится в сообщении.

В феврале 2019 г. Министерство обороны Украины и “Государственный НИИ химических продуктов” заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 млн гривен.

“После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение. В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, в ходе которых изъята необходимая документация, черновые записи и т.д.”, – говорится в сообщении.

Установлено, что директор госпредприятия в течение 2019 г. растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения для военнослужащих ВСУ.

“Сейчас продолжаются дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других лиц, причастных к его совершению. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет”, – говорится в сообщении.

Ранее “Укроборонпром” инициировал серию внутренних расследований относительно последних событий в концерне после появления 3 сентября информации о подписании экс-гендиректором приказа об изменении устава ГК “Укрспецэкспорт”.