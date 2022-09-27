Директор ВЦИОМ: Проиграть на Украине мы не имеем права

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российское общество настороженно отнеслось к объявленной президентом частичной мобилизации, но понимает ее необходимость.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, отвечая на соответствующий вопрос о мобилизации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Напряженно отнеслись, настороженно. Если мы знаем, что большинство россиян поддерживают специальную военную операцию и уже имеют сформированное мнение, то вопрос мобилизации — новый и не очень понятный, особенно учитывая, что последняя мобилизация была во время Второй мировой войны. Ни нынешнее, ни два предыдущих поколения с таким не сталкивались. Как, впрочем, и военкоматы, которые ее призваны реализовать. Страхов много, ошибок и головотяпства тоже. Ну и информационную войну никто не отменял — наши противники и недоброжелатели с Украины, с Запада, из эмиграции активно подливают масло в огонь, разгоняют фейки и пытаются вызвать панику», – сказал Федоров в интервью «Известиям».

При этом он говорит, что большинство россиян с пониманием отнеслись к решению президента.

«Оно тяжелое, это решение, но необходимое. Военные говорили о нем давно, но до последнего времени власть пыталась его избежать. Больше такой возможности нет, права проиграть на Украине мы не имеем, такой сценарий был бы худшим из всех возможных», – подчеркнул глава ВЦИОМ.

По его мнению, сейчас нужно устранить допущенные в ходе мобилизации ошибки.

Также был задан вопрос, поменялось ли теперь отношение граждан к военкоматам.

«Мы во ВЦИОМе такими данными не обладаем, но могу сказать, что я не помню, чтобы к военкоматам в принципе относились положительно. Они ведь осуществляют призыв, а к призыву в условиях развала и кризиса постсоветской армии люди относились очень плохо, со страхом, пытались всеми силами его избежать. Восемь-десять лет назад ситуация стала меняться к лучшему, этому сильно помогло сокращение срочной службы с двух лет до одного года. Страхов стало меньше, желания у самих призывников и их близких пройти срочную службу — больше», – отметил социолог.

Он добавил, что сегодня военкоматы проходят испытание совершенно новой для них задачей.

«Такого опыта у них нет, как нет его и у общества в целом. Поэтому военкоматы часто попадают под раздачу, особенно если сами работают на «план по валу», игнорируя прямые приказы министра обороны и обещания президента. Их деятельность приходится корректировать на ходу. Уверен, без кадровых и организационных выводов здесь не обойдется. Наша страна ведет военные действия, и работа спустя рукава на этом важнейшем направлении просто недопустима, она вызывает жесточайшую критику со стороны людей и бросает тень на политику государства в целом. Это должно быть исправлено и как можно скорее», – резюмировал Федоров.