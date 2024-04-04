Директор ВЦИОМ: Противоречия в том, что кто-то не поддерживает СВО, но голосует за Путина – нет

Максим Столяров.  
04.04.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нет ничего удивительного в том, что многие, кто не поддерживает СВО, тем не менее, голосовали на выборах президента РФ за Владимира Путина.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет ничего удивительного в том, что многие, кто не поддерживает СВО, тем не менее,...

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Он прокомментировал замечание журналиста о том, что часто слышал на выборах такую позицию, что «проголосуем за Путина, потому что он начал, ему и разгребать».

«Такой мотив есть, и он входит в топ мотивов, которые декларируют респонденты. Противоречия между тем, что кто-то не поддерживает СВО, но голосует за Путина, нет. Потому что любая избирательная кампания – это борьба идей, и это всегда комплекс идей. Моноидейные кампании это не про нас, это не про выборы, хотя, такое очень редко, но бывает. Это всегда зона компромисса, прежде всего, перед самим собой, и надо понимать, что когда мы говорим про электоральное поведение, то – есть борьба двух мотивов: ретроспективного и перспективного.

Когда мы говорим про выборы, то ключевой мотив – про будущее. Даже если какие-то события в прошлом могут восприниматься неоднозначно, то надежда на будущее, на улучшение ситуации, на изменение может изменить даже первоначальную позицию», – ответил Мамонов.

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