Директор ВЦИОМ: «Война подбирается к нам все ближе и ближе»

31.08.2021 16:32 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Российский ВЦИОМ готов помочь братской Сербии организовать собственную качественную социологическую службу.

Об этом директор государственной социологического центра Валерий Федоров рассказал руководителю проекта «Балканист.ру», политологу Олегу Бондаренко.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе общения в формате видеопроекта «Балканист ТВ» Федоров рассказал о том, что в очень похожих государствах – СССР и СФРЮ, находивших под жестким коммунистическим диктатом, социологическая наука десятилетиями не развивалась, поскольку правящие партии не допускали возможности, что мнение народа могло отличаться от официальных директив.

По его словам, т0олько с развалом красных империй, социология воспряла, но в России она получила развитее, в то время, как в Сербии к ней начали обращаться только в последние годы. В этой связи Олег Бондаренко поинтересовался у своего гостя, готов ли ВЦИОМ, имеющий большой опыт работы на постсоветском пространстве, применить свои практики на Балканах.

«ВЦИОМ – государственная компания, это возможность, но это и ограничения. Если куда-то [за рубеж] приходит ВЦИОМ, то первое, что сразу недоброжелатели, а их, мы знаем всегда много, говорят, что «рука Москвы дотянулась и до…», – отметил главный социолог России. – Ели будет предложение, если будет реальная готовность, конечно же, мы готовы помочь братскому сербскому народу: и кадры подготовить, и передать методики, и советовать, и консультировать как сделать так, что это работало».

Также Бондаренко поинтересовался у своего собеседника, остаются ли Сербия, Балканы пороховой бочкой?

«Пороховая бочка, к сожалению, сегодня это, прежде всего, территория бывшего СССР. Войны балканские завершились в 90-х годах, сегодня состояние там не сказать, что очень стабильное, но хотя бы без открытых вспышек насилия, все удается как-то держать на грани. А войны происходят на Украине, войны происходят на Кавказе, и, я думаю, Центральная Азия абсолютно находится на грани. Поэтому война, которая в 90-е годы в большинстве случаев обошла территорию СССР, сегодня подбирается к нам все ближе и ближе.

Но, думаю, что если всерьез полыхнет здесь, Балканы, тоже, увы, в стороне не останутся. Там слишком много минных полей, слишком много неурегулированных вопросов, слишком мало гарантий, институтов, баланса сил, которые бы предотвратили новую вспышку конфронтации», – заключил Федоров.