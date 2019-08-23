Директора пяти украинских госшахт украли полмиллиарда гривен

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководство государственных угольных шахт разоблачено в хищении более полумиллиарда гривен средств госбюджета, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в прессцентре Службы безопасности Украины.

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По данным спецслужбы, в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО “Лисичанскуголь”, ГП “Мирноградуголь”, ГП “Шахта им. М.С.Сургая”, ГП “Первомайскуголь”, ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасская № 1” организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

Руководство “прописывало” условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей — подконтрольных фирм-прокладок. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 500 миллионов гривен, которые распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задокументировала, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, через сделку существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности. Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Согласно данным Госстата, все 33 государственные шахты имеют задолженность за поставленную им электроэнергию на общую сумму около 15 млрд грн.