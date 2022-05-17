Дискредитация ВС РФ обернулась для зампреда ВООПИК в Петербурге Кононова судом

17.05.2022  15:28 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Местная власть, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Во вторник, 17 мая, в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга поступили материалы дела в отношении заместителя председателя регионального ВООПИиК Александра Кононова.

Он привлекается к ответственности за дискредитацию российской армии.

Во вторник, 17 мая, в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга поступили материалы дела в отношении...

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Необходимо подчеркнуть, что имя Александра Кононова часто связывают с петербургским губернатором Александром Бегловым. Зампред ВООПИиК был участником нескольких русофобских скандалов. Например, он взаимодействовал с немецким фондом «Русско-немецкий обмен», который поддерживал АТО в ЛДНР и координировал несанкционированные митинги в России.

Александр Кононов после 24 февраля текущего года вел агрессивную активность в соцсетях, призывая остановить войну и оскорбляя патриотов своей страны словом «Zoo-течественники», значащее буквально «животные».

Такой «активист» нужен был Смольному для контроля над градозащитниками, которые могли помешать местным чиновникам извлекать личную выгоду из «развития» Северной столицы.

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