Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во вторник, 17 мая, в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга поступили материалы дела в отношении заместителя председателя регионального ВООПИиК Александра Кононова.

Он привлекается к ответственности за дискредитацию российской армии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Необходимо подчеркнуть, что имя Александра Кононова часто связывают с петербургским губернатором Александром Бегловым. Зампред ВООПИиК был участником нескольких русофобских скандалов. Например, он взаимодействовал с немецким фондом «Русско-немецкий обмен», который поддерживал АТО в ЛДНР и координировал несанкционированные митинги в России.

Александр Кононов после 24 февраля текущего года вел агрессивную активность в соцсетях, призывая остановить войну и оскорбляя патриотов своей страны словом «Zoo-течественники», значащее буквально «животные».

Такой «активист» нужен был Смольному для контроля над градозащитниками, которые могли помешать местным чиновникам извлекать личную выгоду из «развития» Северной столицы.