«Дискриминация по национальному признаку в Молдове – далеко не на первом месте» – молдавские власти

Алексей Логофет.  
07.08.2023 12:58
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Дискриминация, Молдова, Политика


Для Молдовы противодействие унижению людей по национальному признаку далеко не в приоритете.

Об этом заявил глава Совета по предупреждению дискриминации в Молдове Ян Фельдман.

Для Молдовы противодействие унижению людей по национальному признаку далеко не в приоритете. Об этом...

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«Сейчас на первом месте дискриминация по критерию ограниченных возможностей. На втором месте – дискриминация по полу, в основном, речь идет о домогательстве по отношению к женщинам, разного рода сексистской рекламе. А дискриминация по языковому признаку – на третьем месте, хотя в прошлом году она была на первом месте», – заявил чиновник.

Эти слова Яна Фельдмана возмутили известную журналистку и телеведущую Елену Левицкую-Пахомову.

«Не могу понять, когда он говорит правду? Когда год назад интуитивно говорил, что у нас никто никого не дискриминирует по национальному и языковому признаку или сейчас, ссылаясь на цифры?», – написала она в своём телеграм-канале «Ивановна».

Напомним, что Молдову в последнее время сотрясли громкие скандалы на ксенофобской почве. Наиболее вопиющими из них были высказывания врача Республиканской клинической больницы Эдуарда Чернолева, который заявил пациентке, что, когда он слышит ответ на русском языке, «ему хочется взять в руки автомат Калашникова».

Что касается Фельдмана, то он, в русле современной идеологии Евросоюза, проявляет наибольшую активность, выступая против Православной церкви и символов христианства. Так, в частности, он добился удаления креста с распятием из здания министерства внутренних дел.

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