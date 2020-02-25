Дискриминация русского языка уничтожит Украину – Погребинский
Дискриминационная по отношению к русскому языку политика украинской власти ведет к дальнейшему расколу в обществе и чревата потерей государственности.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт подчеркнул, что на русском языке разговаривает как минимум половина населения страны, в том числе и нынешние министры.
«Я дома русскоговорящий, как и наш министр культуры вообще. Эти люди – очевидные конъюнктурщики и лгуны. Они случайно занимают те места, которые сегодня заняли. Ничего сделать ради объединения людей они не смогут и не захотят, потому что люди, которые имеют иную точку зрения, не учитываются в сегодняшней украинской реальности…
Выступать и поддерживать такие репрессивные меры по отношению к русскому языку – это преступно. Я думаю, что это действительно ведет к расколу и углублению раскола в украинском обществе. Это вообще может поставить под вопрос само существование украинского государства в тех границах, в которых оно сейчас есть», – заявил Погребинский.
Спасибо!
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